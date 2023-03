MotoGP | Ducati con i diffusori sfida Aprilia con le Fork wings a Portimao | le moto italiane sono il riferimento

(Di sabato 11 marzo 2023) La prima giornata dei test di, in Portogallo, è finita nell’album dei ricordi e la tendenza di questa pre-season è che i costruttori italiani la facciano da padroni. Se un tempo, nella top-class, il derby giapponese Honda-Yamaha, con alcuni inserimenti di Suzuki, animava la scena, sembra proprio che iltecnico della categoria si sia spostato in Italia. Si parla del confronto tra. Le prestazioni odierne hanno dato seguito a quanto già si era notato nel corso delle prove di Sepang, dove si era compreso quanto a Borgo Panigale e a Noale avessero lavorato bene. Se si considerano alcuni dati, non c’è timore di essere smentiti. Parliamo dalla lettura della top-10: sei Rosse e tre RS-GP. Nei fatti, solo la Yamaha M1 del francese Fabio Quartararo ...

