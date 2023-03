Motocross, GP Argentina 2023: Mattia Guadagnini brilla in MXGP ed è 2° nella prima qualifying race stagionale! (Di sabato 11 marzo 2023) Il Mondiale MXGP 2023 è cominciato ufficialmente quest’oggi in Patagonia con una sorprendente doppietta GasGas firmata da Jorge Prado e Mattia Guadagnini nella manche di qualifica valevole per il Gran Premio d’Argentina sul tracciato di Villa La Angostura. Il giovane fenomeno spagnolo ha fatto la differenza come di consueto in partenza, aggiudicandosi l’holeshot e conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi con un ottimo ritmo. Alle sue spalle il ventenne nativo di Bassano del Grappa ha disputato una prova eccezionale, la migliore sin qui del suo percorso nella classe regina, effettuando uno start fantastico da un cancelletto sfavorevole (aveva il 14° tempo nelle prove cronometrate) e resistendo di fatto in seconda posizione dal primo all’ultimo giro senza ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Il Mondialeè cominciato ufficialmente quest’oggi in Patagonia con una sorprendente doppietta GasGas firmata da Jorge Prado emanche di qualifica valevole per il Gran Premio d’sul tracciato di Villa La Angostura. Il giovane fenomeno spagnolo ha fatto la differenza come di consueto in partenza, aggiudicandosi l’holeshot e conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi con un ottimo ritmo. Alle sue spalle il ventenne nativo di Bassano del Grappa ha disputato una prova eccezionale, la migliore sin qui del suo percorsoclasse regina, effettuando uno start fantastico da un cancelletto sfavorevole (aveva il 14° tempo nelle prove cronometrate) e resistendo di fatto in seconda posizione dal primo all’ultimo giro senza ...

