Motocross, GP Argentina 2023: Andrea Adamo parte forte in MX2 ed è 2° nella manche di qualifica (Di sabato 11 marzo 2023) Comincia alla grande il Mondiale Motocross 2023 di Andrea Adamo, subito molto competitivo in occasione della Qualifying Race valevole per il Gran Premio d’Argentina della classe MX2. Il giovane siciliano della KTM, dopo aver firmato l’ottavo tempo nelle prove cronometrate, ha azzeccato una grande partenza nella manche di qualifica lottando poi fino in fondo per la vittoria e raccogliendo un secondo posto importante. Oltre alla possibilità di scegliere un cancelletto ottimale per lo start delle due gare domenicali, l’azzurro porta a casa infatti 9 punti nella classifica generale del campionato. Adamo ha chiuso la manche odierna in piazza d’onore a meno di 3? dal vincitore belga della ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Comincia alla grande il Mondialedi, subito molto competitivo in occasione della Qualifying Race valevole per il Gran Premio d’della classe MX2. Il giovane siciliano della KTM, dopo aver firmato l’ottavo tempo nelle prove cronometrate, ha azzeccato una grandenzadilottando poi fino in fondo per la vittoria e raccogliendo un secondo posto importante. Oltre alla possibilità di scegliere un cancelletto ottimale per lo start delle due gare domenicali, l’azzurro porta a casa infatti 9 punticlassifica generale del campionato.ha chiuso laodierna in piazza d’onore a meno di 3? dal vincitore belga della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Motocross, GP Argentina 2023: Andrea Adamo parte forte in MX2 ed è 2° nella manche di qualifica - - corsedimoto : MOTOCROSS ARGENTINA - Oggi scatta il Mondiale: ecco come seguire in live streaming e in TV tutto lo show da Villa L… - OA_Sport : Motocross, GP Argentina MXGP 2023: Guadagnini e Forato puntano ad un buon piazzamento, comincia la caccia al titolo… - dianatamantini : MOTOCROSS, SI PARTE - Nel weekend inizia il Mondiale MXGP 2023, senza il campione Gajser e con Forato, Guadagnini,… - corsedimoto : MOTOCROSS, SI PARTE - Nel weekend inizia il 2023, senza il campione Gajser e con Forato, Guadagnini, Lupino e Adamo… -