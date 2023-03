Mosca spedisce in Iran le armi occidentali usate e abbandonate in Ucraina per “clonarle” (Di sabato 11 marzo 2023) Le forze armate russe stanno facendo di necessità virtù. Secondo notizie già circolate su account russi e ora confermate dalla Cnn i militari stanno raccogliendo le più sofisticate armi occidentali utilizzate e/o abbandonate in Ucraina per inviarle in Iran dove vengono sottoposte a pratiche di ingegneria inversa. Ossia avendole sotto mano e smontandole si cerca di capire come sono costruite per realizzare ordigni di capacità ed efficacia comparabili. Le armi più “ambite” sono i precisi missili anticarro Javelin. prodotti dalle statunitensi Lockheed Martin e Raytheon Technologies e i missili terra aria “spalleggiabili” Stinger costruiti da sempre da Raytheon. Queste procedure non sono insolite nel corso dei conflitti, specie se prolungati. Il fatto che Mosca scelga di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Le forze armate russe stanno facendo di necessità virtù. Secondo notizie già circolate su account russi e ora confermate dalla Cnn i militari stanno raccogliendo le più sofisticateutilizzate e/oinper inviarle indove vengono sottoposte a pratiche di ingegneria inversa. Ossia avendole sotto mano e smontandole si cerca di capire come sono costruite per realizzare ordigni di capacità ed efficacia comparabili. Lepiù “ambite” sono i precisi missili anticarro Javelin. prodotti dalle statunitensi Lockheed Martin e Raytheon Technologies e i missili terra aria “spalleggiabili” Stinger costruiti da sempre da Raytheon. Queste procedure non sono insolite nel corso dei conflitti, specie se prolungati. Il fatto chescelga di ...

