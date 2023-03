(Di sabato 11 marzo 2023) Il ministero della Giustizia russo ha inserito l'organizzazione ambientale World Wide Fund for Nature (Wwf)sua. Lo riporta Interfax. "Con il pretesto di un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robygarda71 : RT @LuigiGiliberti2: Kiev inserisce Buzzi Unicem nella lista degli sponsor della guerra - LuigiGiliberti2 : Kiev inserisce Buzzi Unicem nella lista degli sponsor della guerra -

Il ministero della Giustizia russo ha inserito l'organizzazione ambientale World Wide Fund for Nature (Wwf) nella sua lista degli "agenti stranieri. Lo riporta Interfax. "Con il pretesto di un'...Infine Biotla scheda in una scatola di medicine , nascosta nel 'bugiardino' e mette tutto nel suo zaino. 'Tra i 19 documenti fotografati da Biot ce ne erano alcuni Nato secret , ...Walter Biot, la procura militare chiede l'ergastolo: l'accusa è di spionaggio perUna richiesta dura, quella della procura militare di Roma per il capitano di fregata Walter ...Biotla ...

Mosca inserisce Wwf nella lista degli agenti stranieri - Europa Agenzia ANSA

Il ministero della Giustizia russo ha inserito l'organizzazione ambientale World Wide Fund for Nature (Wwf) nella sua lista degli "agenti stranieri. Lo riporta Interfax. (ANSA) ...Walter Biot deve essere condannato all'ergastolo: la richiesta della procura militare per l'ufficiale accusato di spionaggio ...