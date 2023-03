Monza, ragazza trovata morta in casa dopo una festa a base di alcool: s’addormenta e non si sveglia più (Di sabato 11 marzo 2023) Il caso risale a qualche giorno fa, quando in sordina appare sui siti la notizia di una ragazza trovata morta in casa a Monza. È lunedì 6 marzo quando si comincia a parlare di una serata tra amici, tra superalcolici e, forse, farmaci, finita in tragedia: con una 18enne che si addormenta sul suo letto e non si risveglia più. La drammatica vicenda arriva dalla provincia lombarda, da dove una nota della questura – a cui sono affidate le indagini sulla morte della giovane – si anticipano alcuni elementi dell’indagine che raccontano gli eventi, fermi sull’incognita investigativa da risolvere tra quanto accaduto dai momenti della festa rinvenimento della 18enne, poi deceduto in ospedale il giorno dopo. Al momento si sa solo che nell’abitazione dove si è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Il caso risale a qualche giorno fa, quando in sordina appare sui siti la notizia di unain. È lunedì 6 marzo quando si comincia a parlare di una serata tra amici, tra superalcolici e, forse, farmaci, finita in tragedia: con una 18enne che si addormenta sul suo letto e non si ripiù. La drammatica vicenda arriva dalla provincia lombarda, da dove una nota della questura – a cui sono affidate le indagini sulla morte della giovane – si anticipano alcuni elementi dell’indagine che raccontano gli eventi, fermi sull’incognita investigativa da risolvere tra quanto accaduto dai momenti dellarinvenimento della 18enne, poi deceduto in ospedale il giorno. Al momento si sa solo che nell’abitazione dove si è ...

