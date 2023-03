Monza, ragazza di 18 anni trovata morta in casa dopo una festa. «Ipotesi mix alcol e farmaci» (Di sabato 11 marzo 2023) ragazza di 18 anni trovata morta dopo aver trascorso una serata a casa di amici a Monza. La Polizia di Stato sta indagando sul decesso della giovane. Secondo la Questura, ha probabilmente... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 marzo 2023)di 18aver trascorso una serata adi amici a. La Polizia di Stato sta indagando sul decesso della giovane. Secondo la Questura, ha probabilmente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : #monza, ragazza di 18 anni trovata morta in casa dopo una #festa. «Ipotesi mix alcol e farmaci» - ilmessaggeroit : #monza, ragazza di 18 anni trovata morta in casa dopo una #festa. «Ipotesi mix alcol e farmaci» - Sicilianodoc7 : RT @PalermoToday: Tragica festa alcolica: si addormenta e non si sveglia più, morta ragazza di 18 anni - romatoday : Tragica festa alcolica: si addormenta e non si sveglia più, morta ragazza di 18 anni - PalermoToday : Tragica festa alcolica: si addormenta e non si sveglia più, morta ragazza di 18 anni -