Monza, ragazza di 18 anni morta dopo una festa con gli amici. «Mix di alcol e farmaci» (Di sabato 11 marzo 2023) ragazza di 18 anni trovata morta dopo aver trascorso una serata a casa di amici a Monza. La Polizia di Stato sta indagando sul decesso della giovane. Secondo la Questura, ha probabilmente... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 marzo 2023)di 18trovataaver trascorso una serata a casa di. La Polizia di Stato sta indagando sul decesso della giovane. Secondo la Questura, ha probabilmente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Monza, ragazza di 18 anni trovata morta in casa dopo una festa con gli amici. «Mix di alcol e farmaci» - infoitinterno : Monza, ragazza 18enne muore dopo notte a casa dell'amica - infoitinterno : Monza, ragazza trovata morta in casa dopo una festa a base di alcool - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Monza, ragazza di 18 anni muore in casa dopo una festa con gli amici. Nonostante il trasporto d'urgenza in ospedale, è mo… - momentosera : #Monza, ragazza di 18 anni muore in casa dopo una festa con gli amici. Nonostante il trasporto d'urgenza in ospedal… -