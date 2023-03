Monza, bambina di otto mesi muore in ospedale dopo una crisi respiratoria: le era andata di traverso la pappa (Di sabato 11 marzo 2023) Una bambina di otto mesi è morta il 4 marzo nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza. A causare il decesso, secondo le prime ricostruzioni, è stata una crisi respiratoria a causa della pappa che le era andata di traverso. La piccola, che viveva a Brugherio insieme alla mamma, è morta dopo sei giorni di ricovero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Unadiè morta il 4 marzo nel reparto di rianimazione dell’San Gerardo di. A causare il decesso, secondo le prime ricostruzioni, è stata unaa causa dellache le eradi. La piccola, che viveva a Brugherio insieme alla mamma, è mortasei giorni di ricovero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

