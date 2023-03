Monza | 18enne trovata morta in casa di amici dopo una festa | indaga la polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Lasulla morte di unadecedutaaver trascorso una serata adi. L’ipotesi degli investigatori è che abbia assunto alcol e farmaci. L’allarme è scattato lunedì 6 marzo in mattinata, quando la ragazza è statapriva di conoscenza nel letto, da una delle amiche e dal padre di lei. E’ stata trasportata d’urgenza in ospedale ed èper arresto cardiocircolatorio. Dalle indagini è emerso che aveva trascorso la serata in un’abitazione dove sono state trovate diverse bottiglie di alcolici, tra cui del whisky. Ieri, venerdì 10 marzo, sul corpo dellaè stato eseguito l’esame autoptico, disposto dalla procura, mentre proseguono gli accertamenti della ...