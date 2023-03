Monza, 18enne muore dopo una festa in casa con amici. Gli investigatori ipotizzano un mix di alcol e farmaci (Di sabato 11 marzo 2023) Tragedia a Monza dopo una serata tra amici. Una giovane di 18 anni si è addormenta durante una festa privata, senza più risvegliarsi. Sul posto, la mattina successiva al festino, sono intervenuti gli operatori del 118, e la giovane è stata trovata in arresto cardio circolatorio. Gli operatori sanitari l’hanno subito trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, ma nonostante la corsa in ospedale, per la diciottenne non c’è stato nulla da fare. A darne notizia è la questura di Monza e Brianza, a cui sono affidate le indagini sulla morte della diciottenne, avvenuta lo scorso 6 marzo. Su coordinamento della Procura di Monza, gli investigatori hanno accertato che la giovane aveva trascorso la serata con alcuni amici in ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Tragedia auna serata tra. Una giovane di 18 anni si è addormenta durante unaprivata, senza più risvegliarsi. Sul posto, la mattina successiva al festino, sono intervenuti gli operatori del 118, e la giovane è stata trovata in arresto cardio circolatorio. Gli operatori sanitari l’hanno subito trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di, ma nonostante la corsa in ospedale, per la diciottenne non c’è stato nulla da fare. A darne notizia è la questura die Brianza, a cui sono affidate le indagini sulla morte della diciottenne, avvenuta lo scorso 6 marzo. Su coordinamento della Procura di, glihanno accertato che la giovane aveva trascorso la serata con alcuniin ...

