Monza, 18enne morta in casa dell’amica. Trovate in camera bottiglie di whisky e una scatola di psicofarmaci (Di sabato 11 marzo 2023) Una ragazza di 18 anni è morta a Monza, probabilmente per aver assunto alcol e farmaci, dopo aver trascorso una serata da una sua amica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le due ragazze erano prima uscite a bere, poi lei si era fermata a dormire a casa dell’amica. Nell’abitazione era presente anche il padre, che non avrebbe notato nulla di strano. Il giorno dopo però, andando a svegliarle, l’uomo si è reso conto che la ragazza era priva di coscienza e che sua figlia non stava bene. Dopo aver chiamato i soccorsi, la giovane è stata trovata in arresto cardio circolatorio. Gli operatori sanitari l’hanno subito trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, ma nonostante la corsa in ospedale, per la diciottenne non c’è stato nulla da fare. A darne notizia è la questura di ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Una ragazza di 18 anni è, probabilmente per aver assunto alcol e farmaci, dopo aver trascorso una serata da una sua amica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le due ragazze erano prima uscite a bere, poi lei si era fermata a dormire a. Nell’abitazione era presente anche il padre, che non avrebbe notato nulla di strano. Il giorno dopo però, andando a svegliarle, l’uomo si è reso conto che la ragazza era priva di coscienza e che sua figlia non stava bene. Dopo aver chiamato i soccorsi, la giovane è stata trovata in arresto cardio circolatorio. Gli operatori sanitari l’hanno subito trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di, ma nonostante la corsa in ospedale, per la diciottenne non c’è stato nulla da fare. A darne notizia è la questura di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rosyfree74 : RT @ultimenotizie: Si addormenta dopo una serata a casa di amici tra superalcolici e, forse, farmaci, e non si risveglia più. Lo fa sapere… - ElioLannutti : Monza, 18enne trovata morta dopo una serata a base di alcol e psicofarmaci a casa di amici - francobus100 : Monza, ragazza muore a 18 anni dopo serata con l’amica a base di superalcolici - panchopigna : RT @ultimenotizie: Si addormenta dopo una serata a casa di amici tra superalcolici e, forse, farmaci, e non si risveglia più. Lo fa sapere… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Si addormenta dopo una serata a casa di amici tra superalcolici e, forse, farmaci, e non si risveglia più. Lo fa sapere… -