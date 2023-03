Montemurro | «Finale speciale con la Roma | ora dipende solo da noi»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 marzo 2023) Joeal termine di Juventus-Inter 2-1 semidi ritorno di Coppa Italia Femminile, attraverso i canali ufficiali del club bianconero ha parlato della sfida vinta e dellaconquistata.– Joeha parlato così dellaconquistata dopo la vittoria con l’Inter Women: «Juventus Women in, orada noi! Sarà, mi fa piacere giocarla contro la, che sta facendo grandi cose in Serie A. Lavoreremo per essere pronti. Ogni settimana per noi è una nuova sfida ed è bellissimo». Fonte: juventus.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non ...