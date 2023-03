Moglie rinchiusa in casa dal marito si lancia dal secondo piano

(Di sabato 11 marzo 2023) La disperazione l'ha portata a buttarsi dalla finestra () per sfuggire dalle angherie del. La caduta al suolo le ha causato fratture in tutto a una mano, alla colonna vertebrale e ai piedi.Una donna, vessata dal...

Reggio Emilia, 10 marzo 2023 " La violenza di un uomo che arriva a chiudere a chiave sua moglie in camera pur di non farla uscire. È successo in provincia di Reggio Emilia, dove il marito ....

Reggio Emilia, rinchiude la moglie: lei si butta dalla finestra e si ... il Resto del Carlino

La disperazione della donna che decide di lanciarsi dal secondo piano pur di non rimanere vittima della violenza dell’uomo. Al marito è stato applicato il braccialetto elettronico ...Si è buttata dalla finestra per sfuggire dalle angherie del marito, che la aveva rinchiusa – a chiave – in casa, procurandosi fratture in tutto il corpo. Il gesto estremo, quasi una ricerca disperata ...