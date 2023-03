Modena | 40enne trovato morto in casa | era legato Tra le ipotesi quella di un gioco erotico finito male

(Di sabato 11 marzo 2023) È giallo a Casinalbo di Formigine, in provincia di, dove ilAlessandro Gozzoli, originario di Bazzano, nel Bolognese, è statoindalla sorella, nel pomeriggio di ieri, 10 marzo. Il suo corpo, secondo fonti locali, eracon delle corde. Per questo gli inquirenti ipotizzano che possa essersi trattato di ... TAG24.

Sono quindi scattate le indagini per cercare di ricostruire le circostanze della tragica fine deldi Bazzano che da qualche tempo si era trasferito in provincia di, a Casinalbo di ...Come ricostruiscono 'Open' e 'in diretta', il corpo delè stato rinvenuto intorno alle 17:30 dalla sorella che, preoccupata per il prolungato silenzio del fratello, si era recata presso ...Quest'ultimo, che lavorava presso un'agenzia di consulenza per il lavoro a, era da ore che non rispondeva al telefono, secondo le prime informazioni. Sono diverse le ipotesi al vaglio degli ...

