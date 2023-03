Mobilità docenti 2023, le precedenze vanno documentate. Quando scattano i controlli. VIDEO come si compila sezione (Di sabato 11 marzo 2023) Quali caratteristiche devono avere le certificazioni mediche che permettono di fruire delle precedenze previste dall'Ipotesi di CCNI? Cosa succede in caso di certificazione rivedibile o nel caso in cui le commissioni non si siano ancora espresse? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 marzo 2023) Quali caratteristiche devono avere le certificazioni mediche che permettono di fruire dellepreviste dall'Ipotesi di CCNI? Cosa succede in caso di certificazione rivedibile o nel caso in cui le commissioni non si siano ancora espresse? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nadnad3010 : Mobilità docenti 2023, 10 punti in più a chi non si è trasferito: a chi spettano e come documentarlo. Allegato - cinziabisi : RT @G_Valditara: Ho incontrato il Ministro sloveno Darjo Felda e ho lanciato l’idea di un Tavolo congiunto per lo studio dell’Italiano in S… - orizzontescuola : Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] - Ticonsiglio : ??Mobilità Docenti 2023 2024: date, domanda, come funziona Tutte le informazioni sulle procedure per presentare doma… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, 10 punti in più a chi non si è trasferito: a chi spettano e come documentarlo. Allegato -