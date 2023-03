"Ministro Allora è un collega". Crosetto e il poliziotto che non lo riconosce

(Di sabato 11 marzo 2023) Imbattutosi in un'anziana signora in difficoltà, ildella Difesa ha pensato di accompagnarla alla prima stazione di polizia, ma lì non è stato riconosciuto: il divertente retroscena

Si viene a sapere che la donna è in giro da circa due ore, in stato confusionale, senza sapere dove si trovi. Il ministro decide quindi di accompagnarla alla più vicina stazione di polizia per ...

"Ministro Allora è un collega". Crosetto e il poliziotto che non lo ... ilGiornale.it

Imbattutosi in un'anziana signora in difficoltà, il ministro della Difesa ha pensato di accompagnarla alla prima stazione di polizia, ma lì non è stato riconosciuto: il divertente retroscena ...Tra tante possibili polemiche, forse quella sulla festa di compleanno di Matteo Salvini e sulla Canzone di Marinella non è la migliore. E comunque, sui social ma anche a livello politico e ...