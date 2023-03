Milo Manara firma il manifesto di Etna Comics 2023 (Di sabato 11 marzo 2023) Il maestro del fumetto mondiale torna a Catania come ospite d’onore del festival, dedicando ad Agata l’immagine simbolo di quest’anno Lo sguardo rivolto al cielo e una bellezza eterea, pura e immortale. Così, avvolta negli abiti rossi e azzurri, come i colori della sua Catania, tra fiori di zagara e riccioli d’oro, il maestro del fumetto mondiale, Milo Manara, ha immaginato e disegnato Agata, rendendola protagonista del manifesto di Etna Comics 2023, in programma dall’1 al 4 giugno al centro fieristico Le Ciminiere. Un capolavoro conservato per tre lunghi anni – svelato questa mattina nel corso di una conferenza stampa –, che nel 2020 avrebbe dovuto celebrare la decima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop e che invece, a causa della pandemia, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 11 marzo 2023) Il maestro del fumetto mondiale torna a Catania come ospite d’onore del festival, dedicando ad Agata l’immagine simbolo di quest’anno Lo sguardo rivolto al cielo e una bellezza eterea, pura e immortale. Così, avvolta negli abiti rossi e azzurri, come i colori della sua Catania, tra fiori di zagara e riccioli d’oro, il maestro del fumetto mondiale,, ha immaginato e disegnato Agata, rendendola protagonista deldi, in programma dall’1 al 4 giugno al centro fieristico Le Ciminiere. Un capolavoro conservato per tre lunghi anni – svelato questa mattina nel corso di una conferenza stampa –, che nel 2020 avrebbe dovuto celebrare la decima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop e che invece, a causa della pandemia, ...

