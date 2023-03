Milano: controlli notturni polizia stradale con medici: ritirate 14 patenti (Di sabato 11 marzo 2023) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - controlli notturni, la scorsa notte a Milano, organizzati dalla polizia stradale unitamente al personale sanitario della questura di Milano per la verifica di alcol e droga. L'attività si è tenuta in Piazza della Repubblica con cinque pattuglie della stradale e un posto mobile con a bordo un medico e personale sanitario dell'ufficio sanitario della questura, equipaggiato di 'drogometro'. Lo strumento permette di verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In tutto sono state controllate 49 persone, tra le quali sono risultate positive al controllo con l'etilometro 12 uomini e 2 donne. Quattro di loro sono stati trovati con un tasso alcolemico inferiore allo 0,8 g/l, mentre tutti gli altri sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. (Adnkronos) -, la scorsa notte a, organizzati dallaunitamente al personale sanitario della questura diper la verifica di alcol e droga. L'attività si è tenuta in Piazza della Repubblica con cinque pattuglie dellae un posto mobile con a bordo un medico e personale sanitario dell'ufficio sanitario della questura, equipaggiato di 'drogometro'. Lo strumento permette di verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In tutto sono state controllate 49 persone, tra le quali sono risultate positive al controllo con l'etilometro 12 uomini e 2 donne. Quattro di loro sono stati trovati con un tasso alcolemico inferiore allo 0,8 g/l, mentre tutti gli altri sono stati ...

