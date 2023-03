(Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. (Adnkronos) - Ildinei, in vista del Forum dell'Abitare che si terrà a Basedal 20 al 22 marzo, il nuovo documento di visione strategica-per gestire il caro-affitti, migliorare la qualità della vita nei quartieri popolari, affrontare la questione degli affitti brevi e del costo degli immobili. Lo comunica in una nota Palazzo Marino. Ilfa sapere che nel frattempo la giunta ha approvato tre progetti che anticipano la strategia per rispondere alla necessità di alloggi in città: 'ai Lavoratori', 'Sostegno Affitti Natalità' e 'Move-In San Siro', misure che potranno interessare diverse fasce di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Sapevate che la capitale più vicina a Milano è Vaduz (Liechtenstein), mentre quella più vicina a Torino e Genova è… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale sulla scelta dell’area migliore per lo stadio del #Milan: “Nel mondo ideale stare a Milano è una p… - VHolywat : @cicciovalenti È proprio così... bisogna fare fronte comune contro la ?? gratuita che lanciano i mediaservi, a cominciare da quelli di milano - TV7Benevento : Milano: Comune pubblicherà nei prossimi giorni Piano Casa 2025 - - bar_rubino : RT @mielepeter4: @nonleggerlo La foto della Santanchè ha un filtro ringiovanimento talmente spinto che sul passo carrabile c'è scritto comu… -

Un fuorisede che da, nei suoi sempre più frequenti ritorni in città, portava la voglia di ... il centro rispondeva spegnendo le sue luci, perché non c'erano i soldi e perché ilsperava di ...Nel pitch trailer, vincitore del Trailers Film Fest dinel 2016, eri nel ruolo del notaio ... Personalmente è stato gratificante vedere sul grande schermo la nostra Piazza deladattata ...Poi ci sono le agevolazioni stabilite da Regioni o Comuni come il 15% di sconto sulla TARI per gli over 75 previsto daldi. Tante città consentono un risparmio sui trasporti pubblici e ...

Il Comune di Milano pensa alla sosta a pagamento per i residenti AlVolante

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Il Comune di Milano pubblicherà nei prossimi giorni, in vista del Forum dell’Abitare che si terrà a Base Milano dal 20 al 22 marzo, il nuovo documento di visione strategi ...Per l’attivazione del servizio il Settore Polizia Municipale del Comune di Amalfi ha indetto una procedura per l’affidamento attraverso un avviso pubblico utile a individuare l’operatore economico, in ...