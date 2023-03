Milano | aggressioni e risse nella zona della stazione Arrestato un rapinatore che era già stato denunciato il giorno prima

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 marzo 2023) Ancora violenze nell’area attorno allaCentrale di, dove questa mattina un 45enne italiano èbloccato e, mentre stava aggredendo una coppia di anziani, nel tentativo di rapinarli. I due, 70enni di origine eritrea, uno dei quali disabile, erano fermi in auto in viale Tunisia, quando sono stati presi di mira dall’uomo, che li ha aggrediti con una cintura e minacciati di morte,di danneggiare il parabrezza del loro veicolo. A intervenire, su segnalazione di alcuni passanti, sono stati i carabinieri, impegnati nei servizi straordinari disposti dal governo, per la sicurezzaCentrale e nelle aree circostanti. Un provvedimento del Viminale dopo che un marocchino irregolare aveva ferito sei persone, sempre ...