Milan | stadio a ostacoli | dossier La Maura tra vincoli | politica e burocrazia

Una corsa a ostacoli che, al netto di colpi di scena, potrebbe aver bisogno di parecchio tempo per essere conclusa positivamente. L'idea deldi costruire il suo nuovoa La Maura deve fare i conti con le divisioni politiche, il no del territorio (domenica 19 è prevista una manifestazione), un cambio di destinazione dell'area in ...Commenta per primo L'idea deldi costruire il suo nuovoa La Maura deve fare i conti con le divisioni politiche, il no di abitanti e negozianti, un cambio di destinazione dell'area in oggetto e la creazione di un ...Il ventiseiesimo turno terminerà con il posticipo di lunedì alle 20:45 trae Salernitana . I ... Sabato 11 marzo si gioca Italia - Galles alloOlimpico di Roma alle ore 15.15. Attualmente ...

Nuovo stadio, Sala: "Sono preoccupato, ma non mollo. Sto aspettando due cose da Milan e Inter" Milan News

Viaggio nel cuore dell'impianto del Tottenham, diventato il modello di riferimento per la futura casa della squadra rossonera ...Stadio Arechi di Salerno, la Milan Ingegneria si occuperà dei lavori di restyling. Previsti interventi di restyling per 35 milioni di euro ...