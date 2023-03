Milan – Salernitana: dove vederla in Tv (Di sabato 11 marzo 2023) Milan – Salernitana si disputerà lunedì 13 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN e SKY SPORT.Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. La gara avrà inoltre la seguente copertura internazionale: – Bulgaria, A1 / Max Sport (MTEL) – Ungheria, AMC – Serbia, Arena Sport (Serbia Telecom) – Australia, BeIN Sports Australia – Francia, BeIN Sports France – Svizzera – Liechtenstein, Blue – Inghilterra – Irlanda, BT Sport – Svezia, C More – Finlandia, C More – Azerbaigian, CBC Sport – Cipro, Cyta / Cytavision – Germania – Austria, DAZN – Giappone, DAZN – Slovacchia – Repubblica Ceca, DIGI (Nova) – Romania, DIGI Sport Romania – Belgio – Lussemburgo, Eleven Sports Network – Polonia, Eleven Sports Network – Taiwan, ELTA – ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 marzo 2023)si disputerà lunedì 13 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN e SKY SPORT.Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. La gara avrà inoltre la seguente copertura internazionale: – Bulgaria, A1 / Max Sport (MTEL) – Ungheria, AMC – Serbia, Arena Sport (Serbia Telecom) – Australia, BeIN Sports Australia – Francia, BeIN Sports France – Svizzera – Liechtenstein, Blue – Inghilterra – Irlanda, BT Sport – Svezia, C More – Finlandia, C More – Azerbaigian, CBC Sport – Cipro, Cyta / Cytavision – Germania – Austria, DAZN – Giappone, DAZN – Slovacchia – Repubblica Ceca, DIGI (Nova) – Romania, DIGI Sport Romania – Belgio – Lussemburgo, Eleven Sports Network – Polonia, Eleven Sports Network – Taiwan, ELTA – ...

