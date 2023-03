Milan, le ultime in vista della Salernitana: De Ketelaere e Kjaer pronti a giocare dal 1’. Su Ibrahimovic… (Di sabato 11 marzo 2023) Il primo esame londinese è stato superato brillantemente ma ora per il Milan ce n’è un altro ugualmente importante lunedì... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Il primo esame londinese è stato superato brillantemente ma ora per ilce n’è un altro ugualmente importante lunedì...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - PianetaMilan : .@acmilan, mirino puntato sulla Salernitana: il report della seduta odierna #SempreMilan #ACMilan #Milan - cmdotcom : #Milan, le ultime in vista della Salernitana: De Ketelaere e Kjaer pronti a giocare dal 1’. Su #Ibrahimovic… - milansette : Milan, Onana su Maignan: 'Il migliore tra i due? Lo so, ma non lo dico' - cielorossonero : RT @PianetaMilan: .@acmilan, goditi l’exploit di Thiaw: ennesimo capolavoro di Maldini e Massara #SempreMilan #ACMilan #Milan #Thiaw https… -