Commenta per primo Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Cesare Prandelli si è espresso sulla corsa Champions. 'A Firenze ho visto una bruttadel, ma credo che Lazio , Inter e rossoneri abbiano qualcosa in più della Roma ''Un posto in Champions è del Napoli, che di fatto ha già vinto il campionato, e per gli altri tre sarà bagarre fino all'ultima giornata. Ma Lazio, Inter ehanno qualcosa in più della Roma. L'Atalanta può diventare la mina vagante, della squadra di Gasperini mi piace un sacco Hojlund. E poi occhio alla Juventus, penalizzata ma anche lanciata'. ...Il copione della gara è chiaro fin dai primi minuti: la Fiorentina a fare la partita e ilche prova a colpire in contropiede. In casa rossonera si fanno sentire le assenze di Leao e Brahim Diaz ...

Milan, frenata sul nuovo stadio Calciomercato, quante idee per l’attacco Pianeta Milan

Ieri la squadra di Pioli non si è mai distratta, mostrando un’attenzione e un’applicazione non comuni Il Milan supera l'ottavo di finale di Champions League contro il Tottenham e passa alla fase succe ...Agli ‘Spurs’ è ora rimasta come unico obiettivo la corsa per il quarto posto in campionato, dopo che è arrivata l’eliminazione in Champions League per mano del Milan. In 180 minuti, i londinesi non ...