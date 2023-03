Milan, dubbi su Ibra titolare domani? Qual è la situazione dello svedese (Di sabato 11 marzo 2023) dubbi sulla titolarità di Zlatan Ibrahimovic nel match di domani tra Milan e Salernitana? Ecco come sta lo svedese Secondo quanto riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic, dopo l’intera partitella giocata ieri contro l’under 18, ha svolto oggi un lavoro personalizzato a Milanello. Pioli ha provato ancora Olivier Giroud, ma lo svedese avrebbe ancora Qualche chance di partire dall’inizio contro la Salernitana domani. La rifinitura del Milan in mattinata sarà decisiva in questo senso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023)sulla titolarità di Zlatanhimovic nel match ditrae Salernitana? Ecco come sta loSecondo quanto riportato da Sky Sport, Zlatanhimovic, dopo l’intera partitella giocata ieri contro l’under 18, ha svolto oggi un lavoro personalizzato aello. Pioli ha provato ancora Olivier Giroud, ma loavrebbe ancorache chance di partire dall’inizio contro la Salernitana. La rifinitura delin mattinata sarà decisiva in questo senso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #MilanSalernitana, le ultime sulla titolarità di #Ibrahimovic - MilanSpazio : “Il Milan può vincere la Champions League”: l’esperto non ha dubbi! - AgathaKensley21 : RT @CalogeroSilvio: Tifando Milan non c'erano dubbi ?? #SpotifyWrapped - TuttoSalerno : Le probabili formazioni di Milan-Salernitana: poco turnover per Pioli, tre dubbi per Sousa - anto6133152272 : RT @gabriesse: Dopo: passaporti falsi, prescrizione Inter, caso asl napoli, sospesa squalifica a #Mourinho, vendita Milan, spalma debiti La… -