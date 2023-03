Mikaela Shiffrin vince la 87esima gara È nella storia dello Sci  

(Di sabato 11 marzo 2023) AGI -, con 87 vittorie in Coppa del mondo in sei specialità diverse, diventa la quarta atleta are più gare in uno sport olimpico invernale. Ingemar Stenmark resta a quota 86 successi e in sole due discipline. Meglio della sciatrice statunitense hanno fatto la fondista norvegese Marit Bjoergen che tra il 1999 e il 2018 ha vinto 114 gare nelle varie distanzesci nordico, la freestyler svizzera Conny Kissling con 106 tra il 1981 ed 1992 e in specialità non più esistenti (balletto sugli sci), e il norvegese Ole Einar Bjoerndalen che nel biathlon e un successo nello sci nordico ha totalizzato 95 trionfi tra il 1993 e il 2018. In questa speciale classifica tra i primi cinquanta c'è solo un italiano, lo sciatore Alberto Tomba con 50 successi tra il 1987 e il 1998 (35 in slalom e 15 in slalom ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : LA TIGRE RUGGISCE ANCORA?????? Che impresa! ???? Brignone è seconda nello slalom gigante di Coppa del Mondo ad Are, i… - Eurosport_IT : UN'ALTRA PAGINA DI STORIA PER MIKAELA SHIFFRIN ?????? Grazie al successo di Åre, Mikaela raggiunge quota 86 vittorie… - Eurosport_IT : Ingemar Stenmark 8?6? Mikaela Shiffrin Lo svedese e la statunitense sono gli sciatori con più vittorie in Coppa de… - stemurari : RT @Eurosport_IT: Ingemar Stenmark 8?6? Mikaela Shiffrin Lo svedese e la statunitense sono gli sciatori con più vittorie in Coppa del Mond… - infoitsport : Mikaela Shiffrin è la più vincente della storia -

AGI -, con 87 vittorie in Coppa del mondo in sei specialità diverse, diventa la quarta atleta a vincere più gare in uno sport olimpico invernale . Ingemar Stenmark resta a quota 86 successi ...ARE (SVEZIA) "scrive l'ennesima pagina della sua leggenda. Her Majesty concede il bis ad Are, aggiudicandosi anche lo slalom, e timbra la vittoria numero 87 in Coppa del Mondo battendo il record ...entra nell'élite dei campionissimi dello sport , donne e uomini che hanno lasciato una traccia profonda e sono diventati modello di riferimento. Lo fa vincendo lo slalom speciale, ad ...

LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin fa la storia! 87° successo della sua carriera! OA Sport

Di Flavio Vanetti Mikaela Shiffrin domina il gigante femminile di Are. Raggiunta Ingemar Stenmark nella graduatoria degli sciatori più vincenti di sempre a quota 86 Mikaela… Leggi ...AGI - Mikaela Shiffrin, con 87 vittorie in Coppa del mondo in sei specialità diverse, diventa la quarta atleta a vincere più gare in uno sport olimpico invernale. Ingemar Stenmark resta a quota 86 ...