Mikaela Shiffrin vince ancora, con 87 successi supera Stenmark (Di sabato 11 marzo 2023) Mikaela Shiffrin completa la scalata e mette definitivamente la freccia nei confronti di Ingemar Stenmark con la vittoria numero 87 della carriera in Coppa del mondo nello slalom femminile di Are, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023)completa la scalata e mette definitivamente la freccia nei confronti di Ingemarcon la vittoria numero 87 della carriera in Coppa del mondo nello slalom femminile di Are, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : LA TIGRE RUGGISCE ANCORA?????? Che impresa! ???? Brignone è seconda nello slalom gigante di Coppa del Mondo ad Are, i… - Eurosport_IT : UN'ALTRA PAGINA DI STORIA PER MIKAELA SHIFFRIN ?????? Grazie al successo di Åre, Mikaela raggiunge quota 86 vittorie… - Eurosport_IT : Ingemar Stenmark 8?6? Mikaela Shiffrin Lo svedese e la statunitense sono gli sciatori con più vittorie in Coppa de… - Jennifer3036 : RT @OrlandoSantell1: Mikaela Shiffrin nella leggenda con 87 vittorie in Cdm supera dopo 34 anni il mito Ingmar Stenmark - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SCI Mikaela #Shiffrin diventa l'atleta più vincente della storia 87^ vittoria arrivata nello slalom speciale di #Aa… -