Mikaela Shiffrin ha stabilito il nuovo record di vittorie in Coppa del Mondo di sci

La sciatrice statunitense ha trionfato nello slalom. Un successo storico: nessuno ha vinto più lei in Coppa del ...Ieri raggiunto, oggi superato.entra ulteriormente nella storia dello sci superando Ingemar Stenmark come numero di vittorie in coppa del mondo: il successo di ieri nello slalom gigante aveva permesso alla ...deve aver aver evidentemente messo in ghiaccio lo champagne dopo il trionfo di ieri, presentandosi più forte che mai per lo slalom odierno in quel di Are. Altre due prove clamorose da ...

LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin fa la storia! 87° successo della sua carriera! OA Sport

(PRIMAPRESS) - SVEZIA - Mikaela Shiffrin, la campionessa americana di sci alpino, ha vinto la sua 87^ gara in carriera, conquistando anche lo slalom. Una vittoria che le consente di diventare l'atleta ...La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con il tempo di 1’4177, davanti alla svizzera Holdener (+092 ...