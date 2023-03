Mikaela Shiffrin è entrata nella leggenda (Di sabato 11 marzo 2023) La sciatrice americana con la vittoria numero 87 in Coppa del Mondo supera Stenmark e si conferma la più grande di tutti i tempi Leggi su vanityfair (Di sabato 11 marzo 2023) La sciatrice americana con la vittoria numero 87 in Coppa del Mondo supera Stenmark e si conferma la più grande di tutti i tempi

