Migranti:arrivata a Reggio C. la nave Dattilo,a bordo in 584 (Di sabato 11 marzo 2023) È appena attraccata al porto di Reggio Calabria la nave Dattilo della Guardia costiera con a bordo 584 Migranti. A differenza di quanto previsto ieri, tra i Migranti salvati non ci sono persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) È appena attraccata al porto diCalabria ladella Guardia costiera con a584. A differenza di quanto previsto ieri, tra isalvati non ci sono persone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arrivata nel porto di Crotone un'imbarcazione con 500 migranti a bordo. Si tratta di un peschereccio in pessime con… - Agenzia_Ansa : Arrivata al porto di Reggio Calabria la nave Dattilo della Guardia costiera con a bordo 584 migranti, soccorsi in m… - Agenzia_Ansa : Alarm Phone ha segnalato di aver contattato un barcone alla deriva con 47 migranti a bordo nel Mediterraneo central… - corrierelamezia : Arrivata a Reggio C. la nave Dattilo, a bordo 584 migranti soccorsi in tre diversi interventi -… - iconanews : Migranti:arrivata a Reggio C. la nave Dattilo,a bordo in 584 -