Migranti | Travaglio sul Nove | “A Cutro Meloni era impreparata Il governo è terrorizzato dalle statistiche sugli sbarchi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) “Ilha fatto tutto quello che poteva per evitare questo naufragio? No, non è così. Ci sono i buchi nelle versioni ufficiali. Io penso che le consegne che questoha dato siano state molto più stringenti: ‘Non uscite se non ci chiedono di uscire'”. Così Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha commentato le dichiarazioni della presidente del Consiglio durante la conferenza stampa che è seguita al Cdm tenutosi a, dal quale è uscito un nuovo decreto anti-scafisti. “Abbiamo dimostrato i buchi nelle versioni ufficiali senza dover correggere nessun titolo, anzi costringendo Piantedosi a correggerle più volte. – ha premesso il direttore de Il ...