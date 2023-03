Migranti | Tajani | “Contrasteremo scafisti e organizzatori delle traversate”

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Le norme contenute nel decretoapprovato a Cutro puntano a colpire non solo gli, che sono gli esecutori materiali, ma anche chi organizza lemettendo a rischio le vite umane”. Lo ha detto Antonio, ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, a margine della giornata conclusiva della seconda edizione di LetExpo, la kermesse dedicata ai trasporti e alla logistica sostenibile in svolgimento a Veronafiere dall’8 all’11 marzo. “Come abbiamo infatti anticipato, siamo impegnati a contrastare anche coloro che operano al di fuori dai confini italiani – ha continuato– e contemporaneamente vogliamo adottare una politica che favorisca l’immigrazione regolare e la formazione di coloro che lavoreranno nel nostro Paese. Questo è un ...

Un altro elemento rilevante della politica del governo Meloni è la collaborazione con i Paesi da cui provengono i migranti, ha aggiunto ancora: "I Paesi più virtuosi, ovvero quelli che collaborano maggiormente, riceveranno maggiore supporto". E' una grande bugia che non abbiano fatto nulla per salvare anche i migranti a Cutro'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa a Casa Alis.

Il Dl migranti varato dal governo Meloni per Forza Italia è un bene ma rilancia: «Da solo non è sufficiente, serve anche l'UE»