Migranti, sbarchi senza tregua: oltre 4000 arrivi in 4 giorni. E la Guardia costiera chiede aiuto alla Marina (Di sabato 11 marzo 2023) Migranti, salvataggi, soccorsi e sbarchi si susseguono senza sosta. In quasi 500 nella notte a Crotone. In 24 ore soccorsi in mare 1.300 tra donne, uomini e bambini. La Guardia costiera chiede supporto dalla Marina Militare. E a Lampedusa l’hotspot è allo stremo. E intanto, questa mattina a Catania dovrebbero sbarcare altri 200 Migranti soccorsi in mare. Questi ultimi saranno ospitati nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena messo a disposizione del Comune. Migranti, l’emergenza continua: l’ingente mobilitazione di uomini e mezzi Una cronaca degli arrivi che si aggiorna di ora in ora e che sta richiedendo l’intervento di ingenti mezzi di recupero, assistenza e scorta gli uomini ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023), salvataggi, soccorsi esi susseguonososta. In quasi 500 nella notte a Crotone. In 24 ore soccorsi in mare 1.300 tra donne, uomini e bambini. Lasupporto dMilitare. E a Lampedusa l’hotspot è allo stremo. E intanto, questa mattina a Catania dovrebbero sbarcare altri 200soccorsi in mare. Questi ultimi saranno ospitati nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena messo a disposizione del Comune., l’emergenza continua: l’ingente mobilitazione di uomini e mezzi Una cronaca degliche si aggiorna di ora in ora e che sta rindo l’intervento di ingenti mezzi di recupero, assistenza e scorta gli uomini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA Lampedusa, record assoluto di sbarchi: 1.869 migranti giunti solo ieri, con 41 barche soccorse nelle acq… - mara_carfagna : Sbarchi record a #Lampedusa, oltre 2500 #migranti in locali per 400. È la prova della disonestà intellettuale di ch… - Tg3web : Nuovo allarme Frontex. È partita l'operazione di soccorso per salvare cinquecento migranti a bordo di un pescherecc… - grancetto : RT @IlZebraapois: Migranti, sbarchi incontrollati: la Marina Militare in soccorso della Guardia Costiera. Tutto meravigliosamente perfetto. - SecolodItalia1 : Migranti, sbarchi senza tregua: oltre 4000 arrivi in 4 giorni. E la Guardia costiera chiede aiuto alla Marina… -