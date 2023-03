Migranti, sbarchi record: in due giorni oltre 4mila arrivi (Di sabato 11 marzo 2023) Continua l’ondata di sbarchi sulle coste italiane. Nella notte tra venerdì e sabato sono attivati circa 500 Migranti a 70 miglia al sud di Crotone, salvati dalla Guardia Costiera e trasferiti nel porto calabrese. Migranti: la situazione in Calabria Sempre la Guardia Costiera ha soccorso altri due barconi con un totale di 800 Migranti a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Continua l’ondata disulle coste italiane. Nella notte tra venerdì e sabato sono attivati circa 500a 70 miglia al sud di Crotone, salvati dalla Guardia Costiera e trasferiti nel porto calabrese.: la situazione in Calabria Sempre la Guardia Costiera ha soccorso altri due barconi con un totale di 800a L'articolo proviene da Inews24.it.

