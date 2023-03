Migranti salvati in acque italiane nelle ultime ore: sono più di mille. Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel scrive alla Meloni (Di sabato 11 marzo 2023) Con i Migranti salvati nelle acque italiane nelle ultime ore si è evitato un nuovo terribile naufragio. Iniziano ad essere davvero tanti gli sbarchi così come i soccorsi sulle coste della penisola italiana. Intanto, il presidente del Consiglio Ue scrive alla Meloni. Migranti salvati in acque italiane nelle ultime ore: sono più di mille Negli ultimi quattro giorni sono stati salvati in acque italiane più di 4mila Migranti. Solo nelle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Con iore si è evitato un nuovo terribile naufragio. Iniziano ad essere davvero tanti gli sbarchi così come i soccorsi sulle coste della penisola italiana. Intanto, ildelUeinore:più diNegli ultimi quattro giornistatiinpiù di 4mila. Solo...

