Migranti, salvate 1200 persone in poche ore: la Guardia Costiera diffonde il video del barcone in balia delle onde (Di sabato 11 marzo 2023) A due settimane dal naufragio di Cutro, la Guardia Costiera ha salvato, nelle ultime ore, oltre 1200 Migranti. E ha diffuso un video in cui si vede un barcone in balia delle onde. I soccorsi delle due imbarcazioni intercettate ieri a oltre 100 miglia "al traverso della cose di Roccella Ionica", in acque Sar Italiane, sono andati avanti per ore. Il salvataggio, reso complesso a causa dei barconi sovraccarichi di Migranti e delle condizioni meteo marine sfavorevoli, si sta concludendo in queste ore. A coordinare le operazioni in mare è Nave Dattilo della Guardia Costiera che ha recuperato tutti e 500 i Migranti presenti su una ...

