Migranti, più di mille sbarcati nelle ultime ore. Cutro, recuperato corpo di una bimba (Di sabato 11 marzo 2023) Alarm Phone: 'Nuovo barcone con 47 persone a bordo alla deriva'. recuperato il corpo della 74esima vittima di Cutro: una bimba di 5 o 6 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Alarm Phone: 'Nuovo barcone con 47 persone a bordo alla deriva'.ildella 74esima vittima di: unadi 5 o 6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : E ancora. Più di mille migranti in balia dello Ionio. Intanto a Cutro i morti salgono a 73: ultima, una bambina di… - davcarretta : Nota a margine del razzismo spero inconscio che permea la nostra classe dirigente Dati Eurostat mostrano che i mig… - LaVeritaWeb : Via libera in Cdm al decreto legge sui migranti. Fino a 30 anni per i trafficanti con più morti. Previste quote pre… - angeloghinelli : RT @MarcoRizzoPC: Chi l’avrebbe mai detto? Il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni sembra volersi preparare ad accogliere più… - EgonMau : @FratellidItalia Sempre la stessa trita e ritrita propaganda da una parte e dall'altra. I migranti rendono più della droga (cit. Buzzi). -