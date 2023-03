Migranti, peschereccio con 500 persone arrivato a Crotone. 'Nuovo barcone alla deriva' (Di sabato 11 marzo 2023) L'imbarcazione in pessime condizioni, intercettata ieri dalla Guardia costiera, è stata condotta in porto da un rimorchiatore. A bordo uomini e tanti minori. Nuova segnalazione di Alarm Phone: '47 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) L'imbarcazione in pessime condizioni, intercettata ieri dGuardia costiera, è stata condotta in porto da un rimorchiatore. A bordo uomini e tanti minori. Nuova segnalazione di Alarm Phone: '47 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Si è rischiata ancora una volta la tragedia al largo delle coste di Lampedusa: un barchino con 42 migranti, fra cui… - Tg3web : Nuovo allarme Frontex. È partita l'operazione di soccorso per salvare cinquecento migranti a bordo di un pescherecc… - petergomezblog : Migranti, è emergenza a Lampedusa: 2500 arrivi in 24 ore. L’allerta nello Jonio: “500 a bordo di un peschereccio ch… - SalvatoreArgen6 : RT @ag_notizie: Naufraga barchino carico di migranti, peschereccio tunisino salva 42 persone: sbarcati in 2.474 in 30 ore - ISgalambro : RT @Open_gol: Il peschereccio è arrivato fino a due miglia dalla costa. Poi è stato scortato -