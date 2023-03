Migranti, Palazzo Chigi “Michel in sintonia con azione del Governo” (Di sabato 11 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Palazzo Chigi esprime “sentito apprezzamento per le parole rivolte all'Italia dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Quanto affermato dal presidente Michel è in piena sintonia con l'azione del Governo italiano in Europa volta a una migliore gestione della migrazione e al contrasto del traffico di Migranti”. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, dopo la lettera del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, sul tema dei Migranti. “Dopo la terribile tragedia di Cutro, l'impegno comune a una risposta europea adeguata al complesso fenomeno della migrazione rende ancora più improcrastinabile ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –esprime “sentito apprezzamento per le parole rivolte all'Italia dal presidente del Consiglio europeo, Charles. Quanto affermato dal presidenteè in pienacon l'delitaliano in Europa volta a una migliore gestione della migre al contrasto del traffico di”. E' quanto si legge in una nota di, dopo la lettera del presidente del Consiglio Europeo, Charles, sul tema dei. “Dopo la terribile tragedia di Cutro, l'impegno comune a una risposta europea adeguata al complesso fenomeno della migrrende ancora più improcrastinabile ...

