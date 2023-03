Migranti, operazioni Guardia costiera: “Oltre mille in pericolo”. Cutro, vittime sono 73 (Di sabato 11 marzo 2023) sono in corso diverse operazioni della Guardia costiera tra Calabria e Sicilia per salvare Oltre 1.300 Migranti in difficoltà in mare. A sostegno è intervenuta anche la Marina Militare, per supportare le operazioni di soccorso. La nave Diciotti, in rotta verso Lampedusa, ha tratto in salvo 480 persone mentre si dirigeva verso l'hotspot dell'isola siciliana. A dare l'allarme per primo per un barcone in difficoltà era stato il centralino dei Migranti Alarm Phone, contattato da alcune persone su un peschereccio che cominciava a imbarcare acqua e che contava Oltre 500 Migranti a bordo. Per il loro arrivo sono state allertate le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. È boom di partenze verso ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 marzo 2023)in corso diversedellatra Calabria e Sicilia per salvare1.300in difficoltà in mare. A sostegno è intervenuta anche la Marina Militare, per supportare ledi soccorso. La nave Diciotti, in rotta verso Lampedusa, ha tratto in salvo 480 persone mentre si dirigeva verso l'hotspot dell'isola siciliana. A dare l'allarme per primo per un barcone in difficoltà era stato il centralino deiAlarm Phone, contattato da alcune persone su un peschereccio che cominciava a imbarcare acqua e che contava500a bordo. Per il loro arrivostate allertate le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. È boom di partenze verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guardiacostiera : La #GuardiaCostiera soccorre 211 migranti al largo di #Lampedusa. Due le motovedette impegnate in operazioni di soc… - Virus1979C : La barca è arrivata scortata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiator… - Marisab79879802 : RT @amanda98735991: 'Oltre 1000 migranti in arrivo per il fine settimana'. 3 operazioni di Guardia Costiera e Marina Militare. Mobilitazion… - TV2000it : RT @TV2000it: ??#Migranti, tre operazioni di soccorso in atto per salvare 1.300 persone @guardiacostiera chiede intervento @ItalianNavy B… - amanda98735991 : 'Oltre 1000 migranti in arrivo per il fine settimana'. 3 operazioni di Guardia Costiera e Marina Militare. Mobilita… -