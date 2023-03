Migranti, oltre 1.200 sbarchi nelle ultime ore a Crotone e Reggio Calabria. L’hotspot di Lampedusa in affanno – Il video (Di sabato 11 marzo 2023) Non si ferma l’ondata di nuovi arrivi sulle coste italiane. Sono oltre 1.200 i Migranti arrivati nei porti della Calabria nelle ultime ore secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera italiana, mentre sono ancora in corso i soccorsi coordinati dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo di due imbarcazioni intercettate ieri, 10 marzo, a oltre 100 miglia «al traverso della cose di Roccella Ionica». Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo poco dopo la mezzanotte è attraccato al porto di Crotone un peschereccio di 20 metri con a bordo 487 Migranti, di cui 40 minori. A bordo della nave non era presente nessuna donna. Dal Pakistan provengono 370 Migranti, 85 dall’Egitto e il resto dalla Siria e dall’Afghanistan. Il peschereccio ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Non si ferma l’ondata di nuovi arrivi sulle coste italiane. Sono1.200 iarrivati nei porti dellaore secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera italiana, mentre sono ancora in corso i soccorsi coordinati dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo di due imbarcazioni intercettate ieri, 10 marzo, a100 miglia «al traverso della cose di Roccella Ionica». Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo poco dopo la mezzanotte è attraccato al porto diun peschereccio di 20 metri con a bordo 487, di cui 40 minori. A bordo della nave non era presente nessuna donna. Dal Pakistan provengono 370, 85 dall’Egitto e il resto dalla Siria e dall’Afghanistan. Il peschereccio ...

