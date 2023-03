Migranti, mille persone arrivate in porti Calabria. A Cutro recuperata 75esima vittima (Di sabato 11 marzo 2023) Oltre mille Migranti sono arrivati nei porti della Calabria nelle ultime ore. Poco dopo mezzanotte è attraccata al porto di Crotone un'imbarcazione che trasportava quasi 500 Migranti soccorsi al largo della costa calabrese dalla Guardia costiera (LO SPECIALE Migranti). In mattinata, invece, è arrivata al porto di Reggio Calabria la nave Diciotti, appartenente alla classe Dattilo della Guardia costiera, con a bordo 584 Migranti. Intanto a Steccato di Cutro sono stati recuperati oggi altri due corpi, quello di una bambina di pochi anni e quello di un adulto. Sale così a 75 vittime il bilancio del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio. L'ultima giovanissima vittima accertata è la 30esima minore e la ventunesima compresa ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 marzo 2023) Oltresono arrivati neidellanelle ultime ore. Poco dopo mezzanotte è attraccata al porto di Crotone un'imbarcazione che trasportava quasi 500soccorsi al largo della costa calabrese dalla Guardia costiera (LO SPECIALE). In mattinata, invece, è arrivata al porto di Reggiola nave Diciotti, appartenente alla classe Dattilo della Guardia costiera, con a bordo 584. Intanto a Steccato disono stati recuperati oggi altri due corpi, quello di una bambina di pochi anni e quello di un adulto. Sale così a 75 vittime il bilancio del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio. L'ultima giovanissimaaccertata è la 30esima minore e la ventunesima compresa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : La settimana del lavaggio del cervello ecologista mille articoli spiegano che siamo troppi e con stili di vita inso… - CarloVerdelli : E ancora. Più di mille migranti in balia dello Ionio. Intanto a Cutro i morti salgono a 73: ultima, una bambina di… - elio_vito : @ultimora_pol Manco il pudore di non farsi vedere mentre festeggiano, con i cadaveri dei migranti ancora in mare a… - annoupanoux : RT @ROBYBOX: 1800 migranti in arrivo o già arrivati in un giorno… non ho ancora sentito qualcuno della destra chiedere le dimissioni di Pia… - LuigiDonfrance1 : RT @GavinoSanna1967: La settimana del lavaggio del cervello ecologista mille articoli spiegano che siamo troppi e con stili di vita insoste… -