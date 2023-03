Migranti, mille persone arrivate in porti Calabria. A Cutro recuperata 74esima vittima (Di sabato 11 marzo 2023) È attraccata al porto di Crotone poco dopo mezzanotte un'imbarcazione che trasportava quasi 500 Migranti soccorsi al largo della costa calabrese dalla Guardia costiera (LO SPECIALE Migranti). Si tratta di un peschereccio in pessime condizioni, che stava navigando in un mare forza 6. La barca è arrivata scordata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell’1 di notte. I Migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Intanto a Steccato di Cutro è stato recuperato il corpo di una bambina di 5 o 6 anni. Si tratta della 74esima vittima del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio. L'ultima giovanissima vittima accertata è la 30esima minore e la ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 marzo 2023) È attraccata al porto di Crotone poco dopo mezzanotte un'imbarcazione che trasportava quasi 500soccorsi al largo della costa calabrese dalla Guardia costiera (LO SPECIALE). Si tratta di un peschereccio in pessime condizioni, che stava navigando in un mare forza 6. La barca è arrivata scordata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell’1 di notte. Isono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Intanto a Steccato diè stato recuperato il corpo di una bambina di 5 o 6 anni. Si tratta delladel naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio. L'ultima giovanissimaaccertata è la 30esima minore e la ...

