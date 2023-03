Migranti, Michel “Lavorare insieme per evitare tragedie come Cutro” (Di sabato 11 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il tragico naufragio al largo di Crotone è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzioni reali e praticabili per gestire meglio la migrazione e combattere il traffico di Migranti”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella lettera di risposta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in seguito al naufragio al largo di Cutro. “Al Consiglio europeo del 9 febbraio, abbiamo affermato la nostra determinazione collettiva a sviluppare un'adeguata risposta europea al complesso fenomeno della migrazione. Abbiamo concordato una serie di misure pratiche e concrete. Allo stesso tempo, abbiamo chiarito che è imperativo che i colegislatori continuino i lavori sul patto sulla migrazione e l'asilo, in linea con la tabella di marcia comune del Parlamento europeo e delle presidenze di turno del ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il tragico naufragio al largo di Crotone è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzioni reali e praticabili per gestire meglio la migrazione e combattere il traffico di”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles, nella lettera di risposta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in seguito al naufragio al largo di. “Al Consiglio europeo del 9 febbraio, abbiamo affermato la nostra determinazione collettiva a sviluppare un'adeguata risposta europea al complesso fenomeno della migrazione. Abbiamo concordato una serie di misure pratiche e concrete. Allo stesso tempo, abbiamo chiarito che è imperativo che i colegislatori continuino i lavori sul patto sulla migrazione e l'asilo, in linea con la tabella di marcia comune del Parlamento europeo e delle presidenze di turno del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Migranti, Michel “Lavorare insieme per evitare tragedie come Cutro” - QdSit : Migranti, Michel “Lavorare insieme per evitare tragedie come Cutro” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Migranti, Michel “Lavorare insieme per evitare tragedie come Cutro” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Migranti, Michel “Lavorare insieme per evitare tragedie come Cutro” - - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Il tragico naufragio al largo di Crotone è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzion… -