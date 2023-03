Migranti, Michel a Meloni: “Agire insieme, mai più tragedie terribili” (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il tragico naufragio al largo di Crotone è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzioni reali e praticabili per gestire meglio la migrazione e combattere il traffico di Migranti”. Lo scrive il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in una lettera alla premier Giorgia Meloni. “Al Consiglio europeo del 9 febbraio, abbiamo affermato la nostra determinazione collettiva a sviluppare un’adeguata risposta europea al complesso fenomeno della migrazione. Abbiamo concordato una serie di misure pratiche e concrete nel campo dell’aumento dell’azione esterna, della cooperazione rafforzata in materia di rimpatri e riammissione, controllo delle frontiere esterne dell’Ue, lotta alla strumentalizzazione, alla tratta e al traffico di Migranti. Tra l’altro è previsto l’uso di tutte le politiche Ue e di ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il tragico naufragio al largo di Crotone è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzioni reali e praticabili per gestire meglio la migrazione e combattere il traffico di”. Lo scrive il presidente del Consiglio Ue Charlesin una lettera alla premier Giorgia. “Al Consiglio europeo del 9 febbraio, abbiamo affermato la nostra determinazione collettiva a sviluppare un’adeguata risposta europea al complesso fenomeno della migrazione. Abbiamo concordato una serie di misure pratiche e concrete nel campo dell’aumento dell’azione esterna, della cooperazione rafforzata in materia di rimpatri e riammissione, controllo delle frontiere esterne dell’Ue, lotta alla strumentalizzazione, alla tratta e al traffico di. Tra l’altro è previsto l’uso di tutte le politiche Ue e di ...

