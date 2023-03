Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - localteamtv : Mattarella a Crotone, un'abitante: 'devono essere aiutati tutti, stranieri e non stranieri' #sergiomattarella… - sbonaccini : Il Presidente Mattarella ha reso omaggio a Crotone ai migranti morti nel naufragio e ha visitato i superstiti ricov… - Radio1Rai : #Migranti Il presidente Mattarella ha firmato ieri sera il decreto flussi approvato a Cutro dal Consiglio dei Minis… - giustinaleonar2 : RT @ludmyla2803: Mattarella 'Ora l'Europa intervenga'. No caro Presidente intervenga Lei. I migranti si potevano salvare invece il suo #Gov… -

... e come ha sollecitato il presidente- che l'Europa si doti di una strategia per ...in una logica che coniughi la solidarietà con la necessità di assicurare i diritti primari deinel ...... dal decreto flussi che diventa triennale all'inasprimento delle pene per gli scafisti, dalla stretta sulla gestione dei centri peral potenziamento della rete dei Centri per il rimpatrio. ...A Xi sono arrivate le congratulazioni del presidente della Repubblica Sergio. Sono oltre ... si sono mosse per prestare soccorso a un barcone con circa 500a bordo. Altre 4 unità ...

Migranti, Mattarella emana il dl flussi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale | Via la protezione per vincoli familiari TGCOM

A Xi sono arrivate le congratulazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono oltre 3 mila 500 gli ... si sono mosse per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il cosiddetto dl flussi e autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Il provvedimento, intitol ...