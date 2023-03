Migranti | Lupi | ' su accoglienza e sicurezza opposizione sia propositiva con Governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Il tema deiè di portata storica e dovrebbe essere affrontato con spirito di unità nazionale, mettendo da parte ideologismi e strumentalizzazioni da campagna elettorale. Proprio per questi motivi, come ha detto il sottosegretario Alfredo Mantovano, cambiare la Bossi-Fini, oggi, non è un tabù, essendo stata approvata più di venti anni fa e non risultando più adeguata a fronteggiare i cambiamenti epocali in atto. Il nostro obiettivo è coniugare l'e la, definire rapidamente un decreto flussi per accogliere almeno mezzo milione di persone cui garantire dignità e lavoro e contrastare duramente gli scafisti della morte, sia attraverso accordi con i Paesi di partenza sia spezzando i legami con chi li appoggia nel nostro territorio. Invitiamo l'a ...