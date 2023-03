Migranti | l’insopportabile ipocrisia dei radical chic

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 marzo 2023) Si rimane ancora una volta sgomenti, la lingua si attacca al palato, davanti alle immagini che testimoniano l’ennesimo dramma di uomini, donne e bambini morti in mare nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Al male, fino a quando anche una sola stilla di umanità scorrerà nelle nostre vene, non ci abitueremo mai, non possiamo farlo e non lo dobbiamo, in nome di quel comune senso di fratellanza che ancora alberga nei nostri cuori. Il colpevole in casa nostra Mi chiedo: nella notte del mare in tempesta cosa avranno pensato questi nostri fratelli mentre gli scafisti impedivano loro di lanciare l’allarme con il cellulare? Davanti ad una simile abisso di miseria tutta umana (Però, se ’l mondo presente disvia,/in voi è la cagione, in voi si cheggia: ricordiamo che il male ha radici soltanto umane, come bene afferma Marco Lombardo nel canto XVI del Purgatorio) il nostro cuore e la ...