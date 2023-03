Migranti, la diretta – Segnalato barcone alla deriva in arrivo dalla Libia. Cutro, 74esima vittima. Oggi il corteo: “Fermiamo la strage subito!” (Di sabato 11 marzo 2023) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Naufragio migranti, Cdm a Cutro. Manifestazioni di protesta: diretta video - localteamtv : Operazione di soccorso per almeno 1.300 migranti. In 300 arrivano a Crotone salvati dalla Guardia Costiera: diretta… - GiovaQuez : Ansa riporta di un allarme per 47 migranti alla deriva su un barcone nel Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo… - geniazze : RT @GiovaQuez: Ansa riporta di un allarme per 47 migranti alla deriva su un barcone nel Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo sono 'es… - Brizioful : RT @GiovaQuez: Ansa riporta di un allarme per 47 migranti alla deriva su un barcone nel Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo sono 'es… -